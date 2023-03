एक साथ 4 डिवाइस पर चलेगा अब WhatsApp; ये है Step By Step प्रोसेस

How can I use WhatsApp on 4 devices: वॉट्सएप ने घोषणा की कि उसने विशेष रूप से विंडोज के लिए डिजाइन किया गया एक नया ऐप लॉन्च किया है. यानी अब वॉट्सएप को एक साथ चार डिवाइस पर चलाया जा सकेगा. आइए बताते हैं कैसे...