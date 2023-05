WhatsApp पर मिला Job Offer तो लड़की ने ऐसे लिए मजे, ScreenShot देखकर हो जाएंगे हंस-हंसकर लोट-पोट

लड़की ने ऐसे लिए मजे

एक बेंगलुरु फिनटेक कंपनी की सहसंस्थापक ने वॉट्सएप पर एक फर्जी मैसेज प्राप्त हुआ. जिसको उन्होंने मजेदार तरीके से हैंडल किया. सॉल्ट कंपनी की सहसंस्थापक उदिता पाल ने ट्विटर पर इस अनुभव के बारे में बात की. पाल को एक वॉट्सएप मैसेज मिला जिसमें एक धोखेबाज ने कहा कि वह उसे एक नौकरी देगा यदि वह एक वीडियो लिंक खोले. धोखेबाज़, मुंबई से होने का दावा करते हुए,

उसे नौकरी का वादा किया. उसके बाद, धोखेबाज ने उसे एक लिंक भेजा और उससे लिंक खोलने को कहा. हालांकि, पाल ने तत्काल यह समझ लिया कि यह एक धोखा है और धोखेबाज के मजे लेने का फैसला किया.

I’m going to hell for this pic.twitter.com/84CK3v7HlM

— Udita Pal (@i_Udita) May 5, 2023