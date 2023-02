WhatsApp पर अगर दोस्त ने मैसेज सेंड करके डिलीट किया है तो इस Trick से करें Read

WhatsApp Tips & Tricks: WhatsApp सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है. 2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं. वॉट्सएप यूजर्स को अपनी चैट को पर्सनल रखने या स्पैम कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करने की अनुमति देता है. वॉट्सएप ऐसा ही एक और फीचर लाता है, जो ऐप और यूजर दोनों को सिक्योर बनाता है. हम बात कर रहे हैं 'डिलीट फॉर एवरीवन' फीचर के बारे में. वॉट्सएप यूजर्स को भेजे गए मैसेज को 2 दिन और 12 घंटे के अंदर डिलीट करने की अनुमति देता है. लेकिन यूजर्स घंटों के बाद भी गलती से भेजे गए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं.

वॉट्सएप Delete For Everyone ऑप्शन

यूजर भेजे गए मैसेज को क्लिक करके 'Delete For Me' या 'Delete For Everyone' का ऑप्शन मिलता है. डिलीट फॉर एवरीवन को चुनकर डिलीट करने के बाद एक मैसेज को शो करता है, जो बताता है कि मैसेज को डिलीट किया गया है. ऐसा मैसेज देखते ही सामने वाला उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा होगा. सामने वाले के ऐसा करने से गुस्सा भी आता है. इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ऑप्शन मिलता है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता है कि मैसेज को डिलीट किया गया है या नहीं.

डिलीट हुए मैसेज को कैसे देखा जाए? इस सवाल का जवाब वॉट्सएप के पास तो नहीं है. ऐप पर आप डिलीट हुए मैसेज को नहीं देख सकते हैं. प्राइवसी को ध्यान में रखते हुए वॉट्सएप ऐसा कोई फीचर लाएगा भी नहीं. लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए. बता दें कई तरीकें हैं जिससे डिलीट हुए मैसेज देखे जा सकते हैं.

थर्ड पार्टी ऐप की ले सकते हैं मदद

ऑनलाइन थर्ड पार्टी ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. यह ऐप्स डिलीट हुए मैसेज को दिखाने का दावा करता है. लेकिन इन ऐप्स में काफी जोखिम होता है. यह डेटा चोरी, मैलवेयर फोन में आ सकते हैं. इसलिए इन ऐप्स को डाउनलोड न ही करें तो ठीक रहेगा.

दूसरा ऑप्शन भी है

दूसरा ऑप्शन है बैकअप. आप अपने वॉट्सएप को नियमति रूप से बैकअप लें और पहले के बैकअप से मैसेज को रिस्टोर करें. इसके लिए वॉट्सएप सेटिंग्स पर जाएं और चैट पर जाए. वहां चैट बैकअप नजर आएगा. पुराने बैकअप की तलाश करें, जिसमें हटाए गए मैसेज हों.

डिलीट किए गए वॉट्सएप मैसेज को कैसे पढ़ें-

- अपने फोन के सेटिंग में जाएं.

- फिर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पर टैप करें.

- नोटिफिकेशन ऑप्शन को चुनें.

- ऑप्शन के अंदर 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री' दिखेगा, वहां क्लिक करें.

- यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर नेक्स्ट करें.

- जैसे ही नोटिफिकेशन हिस्ट्री टर्न ऑन हो जाएगा तो आप डिलीट हुए मैसेज देख सकेंगे.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं