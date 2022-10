Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 October 2022

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, यूजर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा सुपर से ऊपर Click here to read full story

Upcoming Smartphones: भारत में आखिरकार Google Pixel 7, Pixel 7 Pro लॉन्च होने जा रहे हैं, ऐसे में आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ जरूरी डीटेल्स देने जा रहे हैं.

सिर्फ 846 रुपये की ये लाइट्स फोन से हो जाती हैं कंट्रोल, जानें कैसे करते हैं यूज Click here to read full story

Diwali Lights: दिवाली आने से पहले लोग अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, हालांकि जो लाइटिंग मार्केट में उपलब्ध होती है उनमें वैरायटी नहीं होती साथी एक सीजन के बाद यह खराब हो जाती है. ऐसे में आज हम आपके लिए कनेक्टेड दिवाली लाइटिंग लाए हैं जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती हैं.

Free VIP Sim Card सीधा मंगवाएं अपने घर, स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं बुकिंग Click here to read full story

VIP Phone Number: अगर आप अपने पुराने नंबर से ऊब चुके हैं और उसकी जगह पर एक नया और यूनीक नंबर चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने लिए एक VIP नंबर बुक कर सकते हैं.

Apple की चाल आई काम! iPhone 14 Pro Max को मिला इतना बड़ा अवॉर्ड; जान झूम उठेंगे आप Click here to read full story

Best Smartphone Display: Apple ने हाल ही में iPhone 14 Pro Max मॉडल को लॉन्च किया है. लॉन्च के बाद ही फोन को एक ऐसा अवॉर्ड मिला है, जिसके बारे में जानकर फैन्स भी खुशी से झूम उठेंगे...

Google Maps के नए अपडेट ने मचाई धूम! फोन में दिखेगी असली दुनिया; आप भी जानिए Click here to read full story

Google Maps New Update: Google ने Google Maps में कई धमाकेदार अपडेट की घोषणा की है. आने वाले महीनों में गूगल मैप पर कई फीचर्स को जोड़ा जाएगा. आइए जानते हैं डिटेल में...

Redmi ला रहा अब तक का सबसे Crazy फोन, 10 मिनट में हो जाएगा चार्ज; देख दे बैठेंगे दिल Click here to read full story

Redmi Note 12 Series: Redmi बहुत जल्द 10 मिनट में फुल चार्ज होने वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके फीचर्स को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. Note 12 सीरीज स्मार्टफोन्स को 3C सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है. आइए जानते हैं फोन के बारे में सबकुछ...

Vodafone-Idea के यूजर्स के सामने आई नई मुसीबत, फोन से गायब होगा नेटवर्क! जानिए वजह Click here to read full story

Vodafone-Idea Network: अगर आप वोडाफोन-आइडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. आपके फोन से अचानक नेटवर्क गायब हो सकता है. पीछे की वजह जानकर आपको भी टेंशन हो जाएगी...

Google Pixel 7 की कीमत का हुआ खुलासा! देख कहेंगे- तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है Click here to read full story

Google Pixel 7 Europe pricing leaked: Google के आने वाले स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा हो गया है. डिजाइन देखकर आप भी फैन हो जाएंगे. आइए जानते हैं Google Pixel 7 के बारे में क्या जानकारी मिलेगी...

Hurry Up! iPhone 13 आज बिक रहा सबसे सस्ते में, कुछ घंटे में खत्म होने वाली है Sale Click here to read full story

iPhone 13 Price Cut: अगर आप iPhone फैन हैं और iPhone 13 को खरीदना चाहते हैं तो कम बजट में आपको मिल जाएगा. करीब 30 हजार रुपये छूट के साथ फोन को आप ऑर्डर कर सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे...

दिवाली से पहले लॉन्च होंगे ये धमाकेदार Smartphone, Google और Xiaomi के फोन शामिल Click here to read full story

Upcoming Smartphones: दिवाली आने वाली है और इस फेस्टिव सीजन में कई ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले हैं. इस सीजन में फोन लॉन्च करना कंपनी के लिए गोल्डन चांस जैसा है, क्योंकि इस दौरान स्मार्टफोन्स की बंपर बिक्री होती है. अगले हफ्ते कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे.

