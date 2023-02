Bigg Boss 16 Finale से पहले Nimrit Kaur Ahluwalia को रोना पड़ा महंगा! जमकर हुईं ट्रोल, लोगों ने बताया-'लूजर'

Bigg Boss 16 Latest Episode: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 16 फिनाले से बस कुछ ही दिन दूर है. ऐसे में हर कंटेस्टेंट के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब जोर-शोर से चर्चाएं चालू गई हैं. कई कंटेस्टेंट्स का जमकर सपोर्ट चल रहा है तो कई को बुरी तरह ट्रोल भी किया जा रहा है. बिग बॉस 16 के बुधवार वाले एपिसोड टेलीकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर निमृत कौर अहलूवालिया जमकर ट्रोल हो रही हैं.

निमृत कौर रो रोना पड़ा महंगा!

बिग बॉस 16 के बुधवार वाले एपिसोड में एक टास्क दिखाया गया था. इस टास्क को खेलने के लिए दो टीम बनी थीं. टीम A में शिव, निमृत और एमसी स्टैन थे वहीं टीम B में शालीन, प्रियंका और अर्चना गौतम थे. टास्क में कुछ भी करके दूसरी टीम को टास्क से बाहर करने की कोशिश करनी थी. बस इसी टास्क में अर्चना गौतम का कहर निमृत कौर सह नहीं सकीं और फूट-फूटकर रोने लग गईं.

जमकर ट्रोल हुईं Nimrit Kaur

टास्क के दौरान निमृत कौर की टीम ने शालीन, अर्चना और प्रियंका को टॉर्चर करने के लिए पानी, हेयर क्रीम, स्प्रे और तेल का जमकर इस्तेमाल किया और तीनों को बुरी तरह से दुखी कर दिया. वहीं जब टीम B यानी अर्चना, शालीन और प्रियंका की बारी आई तो उन्होंने जबरदस्त बदला लिया. अर्चना गौतम ने तो हल्दी और लाल मिर्च सीधा शिव, निमृत और एमसी स्टैन के मुंह पर दे मारी. मिर्च की जलन से निमृत फूट-फूटकर रोने लग जाती हैं. बस इसी के बाद निमृत सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बन गई हैं.

