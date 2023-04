Bigg Boss 16 फेम Priyanka Choudhary पर लगा चोरी का आरोप, एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज! ये है मामला

प्रियंका पर लगा स्टाइल कॉपी करने का आरोप!

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि हाल में प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Choudhary Photos) ने एक बीज कलर का रफल ड्रेस पहन तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. बीज कलर के इसी आउटफिट को लेकर फैशन डिजाइनर इशिता ने दावा किया है कि यह उनके ब्रांड के कपड़े हैं, जिन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया था.

फैशन डिजाइनर ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा गया था कि एक साइकॉटिक पीआर टीम के साथ ऑब्सेस्ड लेडी, जो दूसरों को हैरेस करना बंद नहीं कर सकते हैं. यह टॉक्सिक की डेफिनेशन है, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए फेक पर्सनैलिटी बनाई. बता दें, फैशन डिजाइनर के इस ट्वीट को अब डिलीट किया जा चुका है.

@MumbaiPolice this is baseless and false and is the work of #PriyankaChaharChaudhary and her PR team. I’m away from India so can’t file a fake report complaint but when I’m back which is soon we shall pursue this. Please store this as electronic evidence for future.

Have a good… pic.twitter.com/HUWCC7MyST

— ISHITA (@ishitarehagupta) April 23, 2023