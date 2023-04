Sana Khan Transformation: इंडस्ट्री छोड़ते पूरी तरह हो गई कायापलट, तब और अब में यकीन करना हुआ मुश्किल!

Sana Khan Then and now: सना खान एक वक्त पर टीवी का बड़ा नाम हुआ करती थीं जिसके बाद वो फिल्मों में दिखीं तो ओटीटी पर भी उन्हें नोटिस किया जाने लगा था. यानि सना अपने करियर में बुलंदियों की तरफ बढ़ ही रही थीं कि उन्होंने शोबिज छोड़ने का फैसला ले लिया. ये 2020 की बात है जब उन्होंने इंडस्ट्री और एक्टिंग छोड़ने की ऑफिशिल अनाउंसमेंट कर दी थी. उस वक्त इसके खूब चर्चे हुए थे क्योंकि करियर में काफी जल्दी और कम उम्र में ही सना खान (Sana Khan) ने ये फैसला ले लिया था. अब 2 सालों में ही उनका लुक काफी बदल चुका है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हर कोई दंग है.

2 साल में हो गई कायापलट

जो लोग सना खान को पहले से जानते हैं वो उनके आज के अवतार को देखकर दंग हैं. उनकी एक तरह से कायापलट ही हो गई है. किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही सना खान हैं. सना की तब और अब की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं. सना का वजन काफी बढ़ गया है जो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है. हाल ही में वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पति अनस सईद के साथ पहुंची थीं. जहां वो शादी के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट की गईं. जो लोग सना खान को पहले से जानते हैं वो उनके आज के अवतार को देखकर दंग हैं. उनकी एक तरह से कायापलट ही हो गई है. किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही सना खान हैं. सना की तब और अब की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं. सना का वजन काफी बढ़ गया है जो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है. हाल ही में वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पति अनस सईद के साथ पहुंची थीं. जहां वो शादी के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट की गईं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood) मां बनने वाली हैं सना खान

वैसे आपको बता दें कि सना खान गर्भवती हैं और जल्द ही वो मां बनने वाली हैं. ऐसे में वजन बढ़ना लाजिमी हैं लेकिन सना की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई काफी शॉक्ड हैं. 2020 में उन्होंने अचानक इंडस्ट्री से ये कहते हुए अलविदा ले ली कि वो अब सारा समय इस्लाम की सेवा में बिताना चाहती हैं. वहीं नवंबर 2020 में उन्होंने दूसरा झटका तब दिया जब बिजनेसमैन अनस सईद के साथ उन्होंने निकाह कर लिया और तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी