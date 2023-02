Valentine's Week में रोमांटिक हुए Karan Kundrra-Tejasswi Prakash, कैमरे पर किया ऐसा लिप-लॉक, बावरे हो गए फैंस!

Tejasswi Karan Lip Lock Video: तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा (Tejasswi Prakash Karan Kundrra) की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और फैंस को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है. बता दें कि तेजस्वी और करण की लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) से हुई थी जहां दोनों एक साथ थे और अंत में तेजस्वी शो की विनर भी बनी थीं. बता दें कि सोशल मीडिया पर ये दोनों रोमांटिक फोटोज और वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं और लोग उन्हें काफी एन्जॉय भी करते हैं. अब, तेजस्वी और करण का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है जिसमें वैलेंटाइन्स वीक में इन दोनों ने कैमरे के सामने, बिना किसी शर्म के, लिप लॉक किया है...

रोमांटिक हुए Karan Kundrra-Tejasswi Prakash

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. बता दें कि ये वीडियो तेजस्वी प्रकाश की इंस्टाग्राम स्टोरी से मिली है जिसमें करण और वो किसी पार्टी में डांस करते, खाते-पीते नजर आ रहे हैं. वीडियो में पहले तो सिर्फ तेजस्वी दिखाई दे रही हैं और फिर वो कैमरा अपने बॉयफ्रेंड, करण कुंद्रा की तरफ टर्न कर देती हैं.

Haq Se ...kya bolti public...

Kiss Yahan Complete Hua hai ...Unedited hai Fully ....

This was Hottest

JODI NO 1 Always & forever #TejRan pic.twitter.com/UquVxVJ5mh

— Vaishnavi Patil (@Vaishnavi_2109) February 11, 2023