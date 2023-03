Tv Actors: इस्लाम कबूलने वाले टीवी एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, बोले- उतार-चढ़ाव...

विवियन डीसेना ने ट्वीट कर कही ये बात

टीवी एक्टर विवियन डीसेना (Vivian Dsena Wife) ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस का शुक्रियाअदा किया है. विवियन (Vivian Dsena Wife Name) ने लिखा, 'आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट बरसाया दिया है. मैं, अभिभूत हूं, इतने सारे उतार-चढ़ाव में आप हमेशा मेरे सात रहे हैं! आप मुझे प्यार और सराहना महसूस कराने में कभी भी असफल नहीं हुए हैं. हमेशा प्यार करने और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप पर अल्लाह रहम रहे. रमजान मुबारक.'

I'm Overwhelmed With The Immense Love&Support U've Showered on Me Guys

U've Always Been By My Side Through So Many Ups&Downs!

U Never Failed To Make Me Feel Cherished&Appreciated

Thank U So Much For Always Loving n Supporting Me For Who I am

Allah Bless U

Ramadan Mubarak pic.twitter.com/drQEqHJ03u

— Vivian Dsena (@VivianDsena01) March 30, 2023