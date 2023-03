Air Travel Rules: प्लेन के उड़ान भरने से पहले क्यों नहीं करना चाहिए टॉयलेट का इस्तेमाल? बहुत हैरान कर देने वाली है वजह

What not to do in Air Travel: केंद्र सरकार की ओर से जब से देश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है, तब से हवाई जहाज में सफर करना अब एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी संभव हो गया है. अब महज कुछ सौ रुपये में टिकट लेकर आप आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक हवाई सफर कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई सफर के दौरान कई ऐसे अनोखे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा. ऐसा ही एक अलिखित नियम (Air Travel Rules) है कि फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले प्लेन के टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है. इसके बारे में आज हम विस्तार से बताते हैं.

एयरपोर्ट पर ही हो जाएं फ्रेश फ्लाइट अटेंडेंट सिएरा मिस्ट के मुताबिक फ्लाइट (Air Travel Rules) में प्रवेश करने के बाद उड़ान भरने तक उसके टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसकी वजह ये होती है कि केबिन क्रू की ओर से सभी यात्रियों की गिनती की जाती है. इसके बाद वह फ्लाइट उड़ान के लिए रवाना होती है. ऐसे में अगर कोई यात्री टॉयलेट के लिए चला जाए तो गिनती में दिक्कत आती है. यही वजह है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही फ्रेश होकर प्लेन में बैठने की सलाह दी जाती है. जूते निकालकर न बैठें कई लोग प्लेन (What not to do in Air Travel) में सवार होने के बाद जूते निकालकर बैठ जाते हैं. ऐसा करना शिष्टाचार और सेहत दोनों के लिए खराब माना जाता है. इससे साथ बैठे दूसरे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ जाती है. लिहाजा ऐसी गलती बिल्कुल न करें. सहयात्री की शिकायत पर केबिन क्रू आपको जूते पहनने का निर्देश दे सकते हैं, जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है. निर्देश न मानने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. ​नीचे उतरने में न करें जल्दबाजी सिएरा मिस्ट कहती हैं कि फ्लाइट लैंड (What not to do in Air Travel) होने के बाद उतरने के लिए धक्कामुक्की न करें बल्कि लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करें. उतरते वक्त सीट के नीचे और ऊपर अपने सामान को अच्छी तरह चेक कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि आपकी धक्कामुक्की की वजह से किसी सहयात्री को परेशानी या चोट न लग जाए. ऐसा करने पर केबिन क्रू आपको कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप सकते हैं.