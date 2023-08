टीचर ने स्कूली बच्चियों को ऐसे सिखाया- क्या होता है गुड टच-बैड टच? Video हो रहा वायरल

School Teacher Video: आज के समय में इंटरनेट लोगों के लिए वरदान साबित भी हो रहा है. लोगों को कई नई-नई चीजें घर बैठे सीखने को मिल रही है. ट्विटर पर हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है. रोशन राय द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिला टीचर को दिखाया गया है जो 'पॉजिटिव टच' और 'निगेटिव टच' के बारे में स्कूली बच्चियों को सिखा रही है. इसे लोग गुड टच और बैड टच भी कहते हैं. महिला टीचर ने अच्छी तरीके से स्कूली बच्चियों को समझाने की कोशिश की कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करता है तो क्या करना चाहिए.

स्कूल की टीचर ने छात्राओं को दी कुछ ऐसी शिक्षा

इस वीडियो में यह दिखलाया गया है कि कैसे टीचर स्कूल की क्लास में एक-एक बच्ची के पास जाकर उनके साथ प्रैक्टिकल करती हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इस बारे में वह स्कूली बच्चियों को समझा रही हैं. इतना ही नहीं, टीचर ने एक बच्ची को गोद में उठाकर समझाने की कोशिश की कि अगर कोई उल्टी-सीधी हरकतें करता है तो कैसे मना करना चाहिए और अपने पैरेंट्स को बताना चाहिए. वायरल होने वाले वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “यह शिक्षक मशहूर होने की पूरी हकदार है. यह दृष्टिकोण पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में कार्यान्वयन के योग्य है. कृपया इसे अच्ची तरह से वायरल करें.”

This teacher deserves to get famous

This should be replicated in all schools across India.

Share it as much as you can. pic.twitter.com/n5dx90aQm0

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 8, 2023