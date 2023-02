Budget 2023: बजट के बाद क्या होगा सस्ता, क्या महंगा? सरकार ने तैयार कर ली है 35 सामानों की लिस्ट

Customs Duty on 35 items may be Hiked: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी) सुबह 11 बजे साल 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी. बजट में वित्त मंत्री कई राहत दे सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty Hike) बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है. सरकार ने बजट से पहले ही 35 सामानों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान कर सकती हैं.

35 आइटम्स पर सरकार बढ़ाएगी कस्टम ड्यूटी

सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात को कम करने के मकसद के कुल 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) बढ़ा सकती है. इनमें हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हाई-ग्लॉस पेपर, प्लास्टिक के सामान, ज्वैलरी, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर के अलावा कई आइटम्स शामिल हैं.

मंत्रालयों की सिफारिश के बाद तय की गई लिस्ट

अलग-अलग मंत्रालयों की सिफारिश के बाद सरकार ने 35 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है, जिन पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) बढ़ाई जा सकती है. बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में मंत्रालयों से उन गैर-जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, जिनका आयात किया जा सके. अब इन्हीं सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है.

मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती

35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में भी नकली ज्वैलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई आइटम्स पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था.

