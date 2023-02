Income Tax भरने वालों की लगी लॉटरी, वित्त मंत्री ने बजट में बदल दिए टैक्स स्लैब, अब नहीं देना होगा टैक्स!

Income Tax Slab Change: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स (Income Tax Slab Rates) को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो अब वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर दिए हैं. सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. अब से आपको नए स्लैब के तहत टैक्स चुकाना होगा.

आइए देखिए नए टैक्स स्लैब-

>> 0 से 3 लाख - 0 फीसदी

>> 3 से 6 लाख - 5 फीसदी

>. 6 से 9 लाख - 10 फीसदी टैक्स

>> 9 से 12 लाख - 15 फीसदी टैक्स

>> 12 से 15 लाख - 20 फीसदी

>> 15 लाख से ऊपर - 30 फीसदी

#UnionBudget2023 | Personal Income Tax: "The new tax rates are 0 to Rs 3 lakhs - nil, Rs 3 to 6 lakhs - 5%, Rs 6 to 9 Lakhs - 10%, Rs 9 to 12 Lakhs - 15%, Rs 12 to 15 Lakhs - 20% and above 15 Lakhs - 30%, " says Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/9GrUOUaa1W

— ANI (@ANI) February 1, 2023