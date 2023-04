बंदर ने बिल्ली को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, वीडियो देखकर आपका दिल पसीज जाएगा

दरअसल, इस वीडियो को हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटे से कुएं में, जिसमें पानी नहीं है बल्कि कीचड़ भरा हुआ है. उसमें एक बिल्ली का बच्चा गिरा पड़ा हुआ है. यह बच्चा ना मालूम कैसे उस कुएं में गिर गया और छटपटाने लगा. इस दौरान उसके पूरे शरीर में कीचड़ भी लग गया है.

तभी एक बंदर वहां पहुंचा और उसको बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ा. अब वह कुएं में कूद पड़ा लेकिन उसे बचा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ऊपर लाकर रखना था. इसलिए शायद वह उठा नहीं पाता. मजे की बात यह है कि बिल्ली का बच्चा भी छोटा है और इस बंदर की उम्र भी बहुत ही कम लग रही है. आखिरकार एक लड़की की मदद से बंदर ने बिल्ली को वहां से बचा लिया.

यह वीडियो हालांकि फिल्माया गया लग रहा है, लेकिन इसमें बंदर जिस तरीके से उस बिल्ली के बच्चे के लिए प्यार दिखा रहा था, वह कमाल का है. शायद इसी प्यार को दिखाने के लिए ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. जैसे ही यह पोस्ट हुआ जमकर वायरल हो गया लोग इस बंदर के बच्चे की तारीफ करने लगे.

Witness the most heartwarming monkey rescue ever! pic.twitter.com/IaRgWUzwUz

— Tansu YEEN (@TansuYegen) April 16, 2023