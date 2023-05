Hair Care Tips: डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए इस हेयर मास्क का करें इस्तेमाल, हेयर फॉल से मिलेगा छुटकारा

How To Ret Rid Of Dandruff: बालों में डैंड्रफ की समस्या से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. वहीं गर्मी का मौसम चल रहा है इस मौसम में बालों की सही ढंग से सफाई न करने कारण डैंड्रफ की समस्या हो सकती है. बता दें बालो में डैंड्रफ होने पर बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. वहीं डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के शैंपू का यूज करते हैं लेकिन इससे उनको कुछ खास फायदा नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप भी बालों में डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं त कुछ हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि किस हेयर मास्क को लागने से आप डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?

डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बालों में लगाएं ये हेयर मास्क-

नीम और नारियल तेल का हेयर मास्क-

नारियल तेल और नीम में मौजूद गुण स्कैल्प पर डैंड्रफ और खुजली की परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं. इस हेयर मास्क को बनाने के लिए नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बन लें. इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इसे अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. अब 30 मिनट बाद बालों माइल्ड शैंपू से धो लें. इसे आप हफ्ते में दो बार लगा सकते हैं. नीम और दही का हेयर मास्क- दही में एंटी-फंगल मौजूद होते हैं. जो स्कैल्प से बैक्टीरिया और डैंड्रफ को खत्म कर सकते हैं. दही बालों को पोषण देकर उन्हें मजबूत और चकदार भी बनता है. डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप नीम और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं. इसको लगाने के लिए 15 से 20 नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें. अब इसमें 2 चम्मच दही डालकर मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. आधे घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें. इसे हफ्ते में 2 बार स्कैल्प पर लगाया जा सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)