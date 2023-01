Hair Care Tips: सर्दियों में नहीं कर रहा है बाल धोने का मन? अपनाएं ये ट्रिक्स, शाइनी बनेंगे हेयर

How To Clean Hair Without Washing: सर्दियों का मौसम चल रहा है. ऐसे में रोज नहाने का मन नहीं करता है. वहीं बालों को धोना तो एक चुनौती बना हुआ है.खासतौर पर जो लोग सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही चुनौती से भरा है.ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात को घर आते हैं. वहीं सर्दियों के मौसम में महिलाओं के लिए यह बहुत ही चुनौती भरा होता बालों को धोना. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आपको किन आसन सी ट्रिक्स से अपने बालों को साफ कर सकते हैं?

सर्दी में बिना शैंपू किए इस तरह से बालों को करें साफ-

ड्राई शैंपू का इस्तेमाल करें-

ड्राई शैंपू विंटर में बड़े ही काम की चीज है. क्योंकि बालों को साफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.यह स्कैल्प की चिपचिपाहट को सोख लेता है और बिना बालों को गीला किए ही फ्रेश बना देता है. इसे आप बाजार में आसानी से खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप बालों को झाड़ लें और 6 इंच की दूरी से बालों की जड़ों पर स्प्रे करें. ऐसा करने से आपके बाल साफ हो जाएंगे.

बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें-

अगर आप बालों को बिना शैंपू के साफ करना चाहते हैं तो इसके बदले आप बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें. ये बालों पर वैसा ही काम करेगा जैसे ड्राई शैंपू करते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप बालों को खोल लें और इसकी जड़ों पर बेबी पाउडर का छिड़काव करें. ऐसा करने से आपको चिपचिपे बालों से छुटकारा मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं