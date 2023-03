Thermometer: फीवर चेक करते समय ना करें ये गलती, थर्मामीटर इस तरह से करें यूज

How To Use Thermometer: बदलते मौसम में अक्सर लोगों बीमार पड़ने लगते हैं. इस मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार होना काफी आम बात होती है. कई बार लोगों को हरारत भी महसूस होने लगती है.कई बार लोगों को हरारत भी महसूस होने लगती है. वहीं फीवर चेक करते समय लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे थर्मामीटर की रीडिंग गलत आती है बल्कि इससे आपको कई दिक्कतें भी हो सकती हैं. वहीं कई बार थर्मामीटर यूज करते समय लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं. इससे आपको बॉडी टेम्प्रेचर की सही जानकारी नहीं मिल पाती हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि फीवर चेक करते समय क्या गलती करने से बचना चाहिए?

फीवर चेक करते समय ना करें ये गलती-

लेंस को क्लीन रखें-

थर्मल स्कैनर के लेंस पर अक्सर धूल, मिट्टी गंदगी जम जाती है जिससे थर्मामीटर की रीडिंग गलत आ सकती है. इसलिए थर्मामीटर का इ्सतेमा करते समय स्कैनर के लेंय को जरूर साफ कर लें.

डाइट पर फोकस करें-

गर्म या ठंडा ड्रिंक पीने से बॉडी का तापमान पर इसका असर होता है. जिससे थर्मामीटर फीवर की गलत रीडिंग देने लगता है. ऐसे में फीवर चेक करने से 15 मिनट पहले गर्म या ठंडी चीज न खाएं.

जीभ के नीचे रखें थर्मामीटर-

फीवर चेक करते समय कुछ लोग थर्मामीटर को मुंह में सही से नहीं रखते हैं साथ ही समय पर भी ध्यान नहीं देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि फीवर चेक करते समय थर्मामीटर को जीभ के नीचे लगभग 5 मिनट तक रखें. जीभ को स्टेबल रखना चाहिए-

थर्मामीटर को मुंह में रखने के बाद लोग अक्सर जीभ हिलाने लगते हैं. जिससे थर्मामीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है. इसलिए थर्मामीटर से फीवर की सही जानकानी नहीं मिल पाती है. इसलिए जीभ को स्टेबल रखना चाहिए. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)