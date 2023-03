Holi Health Tips: इस होली गुझिया-पापड़ खाने से नहीं होगा पेट में दर्द और एसिडिटी, बस कर लीजिए ये काम

How To Cure Stomach Problem In Holi: होली के पकवान खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खाने से गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है, तो इससे बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.