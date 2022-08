Sharp Mind: दिमाग को बनाना चाहते हैं होशियार तो फौरन लगाएं तरकीबों के ये 'पंच', याददाश्त भी होगी तेज

How to Sharp your Mind: कोरोना वायरस वैसे तो लोगों को कई तरह के शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इनमें सबसे अहम है इसका इंसान के दिमाग पर पड़ने वाला प्रभाव. कई बार ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि इससे पीड़ित हुए लोगों के दिमाग और दीर्घकालिक स्मृति पर इसका प्रभाव पड़ता है. ऐसे में इससे संक्रमित होने वाले लगातार इस टेंशन में रहने लगे कि क्या वे अभी भी उतने ही तेज हो सकते हैं जितना पहले थे, अगर नहीं तो वो कैसे अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं. लोगों की इस चिंता को हाल ही में हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दूर किया है.

स्टडी के बाद बताए गए ये तरीके

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक, अपने दिमाग को उन साधारण चीजों से तेज करना कोई कठिन काम नहीं है जो आप हर दिन कर सकते हैं. इन तरीकों को रोज करके आप अपनी दिमागी शक्ति को बेहतर बना सकते हैं. साथ ही अपनी याद्दाश्त भी बढ़ा सकते हैं. स्टडी करने वाली टीम ने दिमाग तेज करने के लिए ये तरीके बताए.

1, एक नया गेम या स्किल सीखें

अपने दिमाग की मांसपेशियों को फ्लेक्स करने के लिए आपको नया गेम या स्किल सीखना चाहिए. जब आप अपने आप को इनमें शामिल करते हैं तो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं और उनके बीच संचार भी उत्तेजित होता है. अगर आपके पास इन एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप मुश्किल पहेली या मेमोरी गेम को ट्राइ कर सकते हैं.

2. अपनी इंद्रियों को चुनौती दें

अध्ययनों से पता चलता है कि जितना अधिक आप किसी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उस स्मृति को बनाए रखने की संभावना उतनी ही बेहतर होती है. हार्वर्ड द्वारा किए गए इस अध्ययन में फ़ोकस समूह को भावनात्मक रूप से तटस्थ छवियों की एक श्रृंखला दिखाई गई थी, जिनमें से प्रत्येक को एक गंध के साथ भी प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने जो देखा था उसे याद करने की कोशिश करने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था. बाद में, उन्हें चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई गई. इस बार यह बिना सुगंध के था. उन्हें यह बताने के लिए कहा गया कि उन्होंने पहले कौन सी तस्वीरें देखी थीं. इसके बाद लोगों ने इंद्रियों का इस्तेमाल कर जवाब दिया.

3. बातें ज़ोर से कहो

शब्दों को अगर ज़ोर से सुनेंगे तो उनके आपके साथ रहने की संभावना बढ़ जाती है. यह तब काम करता है जब आप कुछ सीख रहे हैते हैं. दि आपका परिचय किसी नए व्यक्ति से होता है, और आप उनके साथ हुई पहली बातचीत में उनके नाम का कई बार उपयोग करते हैं, तो आप उनके चेहरे और उनके नाम को जोड़ सकते हैं और बाद में इसे और अधिक आसानी से याद कर सकते हैं.

4. जानकारी को टुकड़ों में तोड़ें

अगर किसी चीज को दिमाग में बैठाना चहते हैं तो जानकारी को टुकड़ों में तोड़ें. उदाहरण के लिए जब आप एक फोन नंबर याद करने की कोशिश करते हैं तो पूरा नंबर एक साथ नहीं कर पाते, लेकिन इन नंबरों को 3-3 या 2-2 शब्दों के फॉर्मेट में बोलकर याद कर लेते हैं.

5. अपने दांतों को विपरीत हाथ से ब्रश करें

बेशक आपको यह उपाय थोड़ा फनी लगे, लेकिन यह काफी कारगर है. जब आप इस तरह से दो चीजों से एक काम करो करने में सक्षम हो जाएंगे, तो यह आपके मस्तिष्क को समान कार्यों को करने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर