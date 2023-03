Night Cream: चमकती, निखरी और क्लियर स्किन चाहिए तो रोज रात में लगाएं ये खास क्रीम, घर पर ऐसे करें तैयार

Night Cream For Dull Skin: हर कोई आज के समय में ग्लोइंग स्किन पाने की ख्वाहिश रखता है. ऐसी स्किन पाने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर ट्रीटमेंट्स तक का सहारा लेते हैं. लेकिन ये प्रोडक्ट्स केमिकलयुक्त होने के साथ-साथ इनके मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एक खास ग्लोइंग स्किन पाने के लिए होममेड क्रीम बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस होममेड क्रीम को अगर आप रोजाना सोने से पहले स्किन पर अप्लाई करके मसाज करते हैं तो इससे अगली सुबह आपको नेचुरली ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Night Cream For Glowing Skin) ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम कैसे बनाएं...

ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम बनाने की सामग्री- इस क्रीम को घर पर बनाने के लिए आपको एलोवेरा जेल, चावल, कोकोनट ऑयल, रोज वॉटर, एक कंटेनर क्रीम को रखने के लिए. ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम कैसे बनाएं? ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले चावल लें. फिर आप इनको अच्छी तरह से धोकर कुछ देर पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद आप चावलों को एक बाउल में पानी से निकालकर अलग कर लें. फिर आप चावलों को एक मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें. इसके बाद आप इस पेस्ट में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, गुलाब जल और कोकोनट ऑयल डालें. फिर आप मिक्सर जार को एक बार चलाकर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें. अब आपकी कोरियन ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है. फिर आप इसको एक कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख लें. क्रीम कैसे इस्तेमाल करें? ग्लोइंग स्किन के लिए होममेड क्रीम को लगाने से पहले फेस वॉश करके पोंछ लें. फिर आप इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद आप इसको रातभर लगाकर सो जाएं. इस बात का ध्यान रखें कि लगाने से पहले आपका फेस अच्छे से साफ हो नहीं तो आपकी स्किन पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा. रोजाना रात को इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं