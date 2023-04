Skin Care: घर पर खीरे की मदद से बनाएं फेस क्लीनअप, चेहरे से निकल जाएगी पूरी गंदगी

How To Make Cucumber Face Cleanup: खीरा एक सुपरफूड है जोकि 95% पानी की मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपका शरीर हाइड्रेटिड बना रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरा आपकी सेहत ही नहीं आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद साबित होता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए खीरा फेस क्लीनअप बनाने की विधि लेकर आए हैं. खीरा फेस क्लीनअप आपके फेस के पोर्सिस को डीप क्लीन करने में मदद करता है. इसके अलावा आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है जिससे आप रूखी त्वचा से बचे रहते हैं. इससे आपको सनबर्न में भी राहत प्रदान होती है. इसके साथ ही खीरा एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर होता है जिससे आप बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोक सकते हैं, तो चलिए जानते हैं खीरा फेस क्लीनअप (How To Make Cucumber Face Cleanup) कैसे बनाएं.....