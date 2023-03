Weight Loss Diet: फाइबर से भरपूर होती है लौकी के छिलकों की चटनी, वजन को रखे कंट्रोल, ऐसे बनाकर खाएं

How to Make Lauki Ke Chilke Ki Chutney: लौकी एक हरी सब्जी है जोकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक और पोटैशियम जैसे गुणों से भरपूर होती है. इसके अलावा लौकी में पानी की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है इसलिए इसके सेवन से आपका पेट हेल्दी बना रहता है. आमतौर पर लौकी की सब्जी, पकौड़े या हलवा खूब पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं लौकी के जैसे ही इसके छिलके भी सेहतमंद गुणों का भंडार होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए लौकी के छिलके की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. लौकी के छिलके की चटनी स्वाद में खूब लजीज लगती है और साथ ही बनकर भी चुटकियों में तैयार हो जाती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Lauki Peel Chutney) लौकी के छिलके की चटनी कैसे बनाएं....

लौकी के छिलके की चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप लौकी के छिलके (पानी में भीगे)

2 टमाटर

100 ग्राम तिल

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

2 टी स्पून चीनी

4-5 लहसुन की कलियां

1 टेबलस्पून तेल

स्वादानुसार नमक लौकी के छिलके की चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Lauki Peel Chutney) लौकी के छिलके की चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले लौकी के छिलके लें.

फिर आप इनको पानी से अच्छी तरह से धोकर करीब आधे घंटे तक भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप छिलकों को पानी से निकालकर टुकड़ों में काट लें.

फिर आप टमाटर और लहसुन को भी बारीक टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

फिर आप इसमें कटे टमाटर और लौकी के छिलके डालकर करीब 5 मिनट तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, कटे हुए लहसुन के टुकड़े और स्वादानुसार नमक डालें.

फिर आप इसको करीब 2 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें.

इसके बाद आप इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर आप इस मिक्चर को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें.

अब आपकी टेस्टी और हेल्दी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको बाउल में निकालकर भुने हुए तिल से गार्निश करके सर्व करें.