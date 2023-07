Raw Milk For Glowing Skin: हफ्ते में 2 बार कच्चे दूध से करें चेहरे की मसाज, डल स्किन में भर जाएगी नई जान

How To Use Raw Milk For Glowing Skin: दूध एक डेयरी प्रोडक्ट है जोकि विटामिन, कैल्शियम, पौटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड जैसे गुणों से भरपूर होता है इसलिए दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं दूध न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के तरीके लेकर आए हैं. अगर आप कच्चे दूध को रोजाना नियमित तौर पर चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन को आंतरिक पोषण प्रदान होता है. इससे न सिर्फ आपकी स्किन में निखार आता है बल्कि आपके चेहरे पर मौजूद रिंकल्स और फाइन लाइन्स को भी कम करने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Raw Milk For Glowing Skin) चेहरे पर कच्चा दूध कैसे इस्तेमाल करें.......

चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के तरीके (How To Apply Raw Milk On Face)

क्लेंजर के तौर पर उपयोग करें

इसके लिए आप सबसे पहले अपने फेस को सादा पानी से धो लें. फिर आप 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध लें. इसके बाद आप कॉटन बॉल को दूध में डुबोकर चेहरे की मसाज करें. इससे आपके चेहरे की डेड स्किन और मैल को हटाने में मदद मिलती है. फिर आप सादे पानी से फेस को वॉश कर लें.

दूध और हल्दी

इसके लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं. फिर आप इसको कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर लगाकर 1-2 मिनट तक मसाज करें. इसके बाद आप इसको 10 मिनट तक लगाकर धो लें. इससे आपकी स्किन में निखार नजर आने लगता है.

कच्चे दूध का फेस स्क्रब

इसके लिए आप एक कटोरी में कच्चा दूध लें. फिर आप इसमें एक चम्मच चीनी और एक चम्मच बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं. फिर आप तैयार स्क्रब को अपने फेस पर अच्छी तरह से लगाकर करीब 2-3 मिनट तक मसाज करके धो लें. इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है. साथ ही इससे डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है.

