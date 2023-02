How To Make Aloe Vera Soap At Home: घर पर एलोवेरा की मदद से बनाएं नेचुरल सोप, स्किन रहेगी हमेशा नरिश और सॉफ्ट

How To Make Aloe Vera Soap: एलोवेरा जेल को पुराने समय से ही हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. एलोवेरा स्किन को अंदर से मॉयस्चराइज रखने में मदद करता है इससे आप विंटर ड्राईनेस या बदलते मौसम की स्किन प्रॉबलम्स से बचे रहते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर एलोवेरा सोप बनाने की विधि लेकर आए हैं. एलोवेरा सोप के इस्तेमाल से आपकी डेड स्किन आसानी से रिमूव हो जाती है जिससे आपकी दबी हुई रंगत में सुधार होता है. इतना ही नहीं एलोवेरा स्किन पर मौजूद बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी रोकने में मददगार साबित होता है जिससे आपको लंबे समय तक जवां, निखरी और गोरी त्वचा प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Aloe Vera Soap) एलोवेरा सोप बनाने की विधि.....

एलोवेरा सोप बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल तीन-चार चम्मच

विटामिन ई कैप्सूल एक

तुलसी का पत्ता एक

सोप बेस बार एक

एलोवेरा सोप कैसे बनाएं? (How To Make Aloe Vera Soap)

एलोवेरा सोप बनाने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा बाउल लें.

फिर आप इसमें एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल को पंचर करके डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप तुलसी के पत्ते को लेकर बारीक-बारीक काट लें.

इसके बाद आप सोप बेस बार को भी बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से गर्म करके पिघला लें.

इसके बाद आप पिघले हुए सोप बेस में एलोवेरा जेल का मिक्चर और तुलसी के कटे पत्ते डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप तैयार मिक्चर को एक कंटेनर में भर लें.

फिर आप इसको करीब दो से तीन घंटों तक अच्छी तरह से जमने तक रेफ्रिजरेट कर लें.

अब आपका होममेड एलोवेरा सोप बनकर तैयार हो चुका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

