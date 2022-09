NASA Mars Mission: नासा के स्पेसक्राफ्ट ने फिर किया कमाल, अब मंगल पर खोज डाली ये बड़ी चीज

Ancient Wind Blown Dust: नासा के वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर इंसानी जीवन की संभावना खोजने में जुटे हुए हैं और इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी है. नासा का आर्टेमिस मिशन अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार होने वाला है. गौरतलब है कि अपनी पिछली दो उड़ानों के दौरान फ्यूल लीक के चलते आर्टेमिस की उड़ान को कैंसिल कर दिया गया था. आर्टेमिस की सफलता इंसानों को चांद पर पहुंचाए, उससे पहले ही मंगल ग्रह पर हुई इस बड़ी खोज ने वैज्ञानिकों के उम्मीदों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है कि क्या मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? नासा के स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की कुछ ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक काफी खुश नजर आ रहे हैं.

क्या है स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरों में?

नासा के स्पेसक्राफ्ट ने मंगल पर कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिनमें साफ-साफ बर्फ के सीढ़ीनुमा आकृति को देखा जा सकता है. रिसर्चर इसे सांइस की भाषा में ट्रांसवर्स एओलियन रिजेस (Transverse Aeolin Ridges - TAR) कहते हैं. उनका मानना है कि इसके बनने की प्रक्रिया में कई सालों का समय लगता है. यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये सीढ़ीनुमा आकृति मंगल के साउथ में स्थित सोलिस प्लैनम (Solis Planum) में पाई गई हैं. इस रचना के बारे में रिसर्चर सालों से अध्ययन करते आए हैं. इसकी तस्वीर नासा के मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter) ने क्लिक की है.

