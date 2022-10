Benefits Of Giloy: बारिश हो या ठंड इम्यूनिटी हो जाएगी इतनी जबरदस्त; बीमारियां दूर से बदल लेंगी अपना रास्ता

Best Ways To Use Giloy: मौसम तेजी से बदल रहा है और इस बदलते मौसम में लोग काफी तेजी से बीमार भी पड़ते हैं. बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाईओं का इस्तेमाल करते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित होती हैं. आपको बिना मतलब दवाओं का इस्तेमाल अंदर से खोखला कर सकता है. खांसी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों (seasonal diseases) से निपटने के लिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर जा सकते हैं. आयुर्वेद में गिलोय को बहुत गुणकारी औषधि माना गया है. गिलोय इन मौसमी बीमारियों के खिलाफ काफी असरदार साबित होता है. यह एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है और डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया जैसी कई जानलेवा बीमारियों के खिलाफ असर दिखाता है.

ऐसे करें गिलोय का सेवन

मौसमी बीमारियों में बुखार और जुकाम सबसे कॉमन बीमारी शामिल है. गिलोय इनके खिलाफ बेहतरीन असर दिखाता है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर ब्लड को शुध्द करता है. गिलोय किसी नैचुरल ज्वरनाशक की तरह काम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ता है. अब आप इसके सेवन का तरीका जान लीजिए. बिना दूध वाली चाय के साथ इसे मिलाकर काढ़े के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. बाजारों में मिलने वाले किसी भरोसेमंद कंपनी के गिलोय जूस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी तरीका आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा है. गिलोय पाचन, कब्ज, एसिडिटी, गैस और सूजन से जुड़ी दिक्कतों में आराम देता है. ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है.

और कौन-कौन सी बीमारियों में असर दिखाता है गिलोय

गिलोय का इस्तेमाल केवल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि इसका इस्तेमाल कई और दिक्कतों से आराम देता है. जोड़ों के दर्द में दूध के साथ उबालकर गिलोय का सेवन करने से आराम मिलता है. अदरक के साथ मिलाकर इसका सेवन करने से गठिया का प्रभाव कम होता है. अस्थमा की दिक्कत झेल रहा शख्स गिलोय के तने का इस्तेमाल कर सकता है. यह अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है. गिलोए का पाउडर आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आपको करना बस इतना है कि इसके पाउडर को उबालकर उसके रस को ठंडा होने के बाद आंखों के पलकों पर लगाना है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

