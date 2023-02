Vegetable Fresh Tips: इन 4 सब्जियों को भूल से भी फ्रिज में न रखें वरना बदल जाएगा रंग और टेस्ट; फूड पॉइजनिंग के हो जाएंगे शिकार

Should Vegetables be kept in Fridge: गर्मियों के मौसम में फल-सब्जी और दूध जैसी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखना सामान्य बात है. फ्रिज का कम तापमान ऐसी चीजों को जल्दी खराब होने से रोकने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जिन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. असल में ये चीजें फ्रिज के लिए बनी ही नहीं होती. इन्हें सामान्य तापमान में खुले में रखना ही सही रहता है. फ्रिज में रखने से इन चीजों के स्वाद और बनावट में अंतर आ जाता है. आज हम ऐसी ही 4 सब्जियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

प्याज प्याज एक ऐसी सब्जी (Avoid Vegetables in Fridge) है, जो फ्रिज में रखने से सड़ सकती है. इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां हवा का आना-जाना हो और वह जगह सूखी व ठंडी हो. प्याज को फ्रिज में रखने से उसमें फफूंद लग सकता है, जिसके बाद वह खाने के लायक नहीं रहती है. केले केले को भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इसे भी ताजी हवा और सूखी जगह पर रखने की जरूरत होती है. फ्रिज में रखने पर ठंडे तापमान की वजह से केले के छिलके काले पड़ जाते हैं. जिसकी वजह से इसके स्वाद में खट्टापन आ जा जाता है. आलू आलू को हमेशा सूखी जगह (Avoid Vegetables in Fridge) पर ही रखना चाहिए. इसके पौष्टिक गुणों और रंग-रूप को बरकरार रखने के लिए उन्हें ताजी और सूखी हवा की जरूरत होती है. फ्रिज में रखने पर न केवल आलुओं के रंग-रूप में बदलाव आ जाता है बल्कि वे किरकिरे भी हो जाते हैं. टमाटर काफी सारे लोग टमाटर खरीदने (Avoid Vegetables in Fridge) के बाद उन्हें फ्रिज में रख देते हैं. एक्सपर्टों का कहना है कि हमें ऐसा करने के बजाय टमाटरों को खुले तापमान में ही रखना चाहिए. फ्रिज में रखने पर उनकी बनावट और स्वाद में अंतर आने लगता है, जिससे वे खाने लायक नहीं रहते. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे