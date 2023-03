Tingling Problem: क्या आपके भी हाथ-पैर की उंगलियों में चढ़ती है झुनझुनी? जानें किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा...

Problem Of Tingling In Fingers: हाथ और पैर की उंगलियों में झुनझुनी (tingling in finger) किसी विशेष विटामिन की कमी का संकेत नहीं है. यह एक सामान्य समस्या हो सकती है जो हाथ और पैरों के अंगुलियों के जोड़ों में घुमाव या सूजन (inflammation) के कारण होती है. इसके अलावा, हाथ और पैरों की उंगलियों में झुनझुनी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाने में पोषक तत्वों की कमी, नसों और हड्डियों के रोग, और बीमारियों से संबंधित अन्य फैक्टर्स. विटामिन डी की कमी (vitamin d deficiency) एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो झुनझुनी और अन्य समस्याओं के विकास से लिंक हो, लेकिन यह आमतौर पर नहीं होता है.

विटामिन डी (vitamin d) क्यों है जरूरी? विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. विटामिन डी का मुख्य काम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाना होता है. यह विटामिन सूरज की किरणों और फूड, जैसे- फिश, दूध और अंडे में मौजूद होता है. शरीर में विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं क्या? 1. रिकेट्स: यह बच्चों में होती है और उनकी हड्डियों के विकास पर असर डालती है

2. ऑस्टिओपोरोसिस: यह बड़े उम्र के लोगों में होती है और हड्डियों को कमजोर बनाती है

3. न्यूरोमस्कुलर समस्याएं: विटामिन डी की कमी से शरीर के मांसपेशियों के विकास पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं और इससे न्यूरोमस्कुलर समस्याएं हो सकती हैं

4. डिप्रेशन और अधिक थकान: विटामिन डी की कमी से अधिक थकान और डिप्रेशन हो सकते हैं

कैसे विटामिन डी की कमी को पूरा करें मशरूम

मशरूम भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स होते हैं. अधिकतर प्रकार के मशरूम खाद्य पदार्थों से अधिक विटामिन डी होते हैं. सूरज की किरणें

सूरज की किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं. सूरज की धूप में खड़े होने से, समय बर्बाद किए बिना, आपके शरीर में विटामिन डी बनता है. दूध

दूध विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है. एक कप दूध में लगभग 100 आईयू विटामिन डी होता है. सूरजमुखी का तेल

सूरजमुखी के तेल में विटामिन डी होता है. इसका उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग त्वचा पर लगाने के लिए किया जाता है. सप्लीमेंट

संभवतः आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आप विटामिन डी के एक सप्लीमेंट का भी उपयोग कर सकते है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.