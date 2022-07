Weight Loss Tips: जीरा पानी पीने से कुछ हफ्तों में ही वजन होगा कम, इन तरीकों से करें डाइट में शामिल

How to Drink Cumin Water For Weight Loss: खाने में तड़का लगाने के लिए घरों में जीरे का उपयोग किया जाता है.जीरे में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व पाये जाते हैं. इतना ही नहीं जीरा फाइबर का भी अच्छा सोर्स होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि जीरा वजन कम करने में भी मददगार है. जी हां अगर आप अपना वजन घटना चाहते हैं तो जीरा पानी पी सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीरा पानी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

वजन कम करने के लिये जीरा पानी इन तरीकों से करें डाइट में शामिल-

जीरा और करी पत्ता का पानी-

जीरा और करी पत्ते का पानी वजन घटाने में मदद कर सकता है इसके लिए आप रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा और 7 करी पत्ते जाल लें. इस पानी को सुबह छानकर पी लें. बता दें इस ड्रिंक को रोजाना पीने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और आपको मोटापे से छुटकारा मिलेगा.

जीरा और धनिया पानी-

जीरा और धनिया दोनों ही वेट लॉस में असरदार होते हैं. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो रात को जीरा और धनिया के बीजों को पानी में डालकर रक दें. सुबह उठकर इस पानी को पी लें. इससे आपको लंबे समचय तक भूख नहीं लगेगी और आपका वजन भी कम होगा.

जीरा और नींबू का पानी-

जीरा की तरह ही नींबू भी वजन घटाने के लिए जाना जाता है. वजन घटाने के लिए आप 2 चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. सुबह इस पानी को अच्छी तरह से उबाल लें इसके बाद इस पानी को छान लें और नींबू का रस मिलाकर पी लें.

जीरा पाउडर का पानी-

जीरा पाउडर भी वजन घटाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास पानी गर्म कर लें. इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर डालें. स्वाद के लिए आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं.

