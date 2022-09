9/11 Attack: 9/11 हमले के बाद सुर्खियों में थे ये किरदार, 21 साल बाद जानिए अब कहां हैं ये लोग

America 9/11 Attack: दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के लिए 9/11 वह तारीख है जिसे शायद ही वह कभी भुला पाए. 2001 में आज ही के दिन आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया था. इस हमले में करीब तीन हजार लोग मारे गए थे. जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, जबकि हमले का मास्टर माइंड ओसमा बिन लादेन था. हमले के बाद ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन इनकी टक्कर के बीच कुछ और नाम ऐसे थे जिसमें कुछ हमले से पहले लादेन के लिए महत्वपूर्ण थे, तो हमले के बाद बदला लेने के लिए बुश के लिए जरूरी थे. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में और समझते हैं कि आज वो कहां हैं.

1. खालिद शेख मुहम्मद (Khalid Sheikh Mohammed)

बेशक इस हमले के लिए लोग ओसमा बिल लादेन को जानते हों और उसे ही मुख्य साजिशकर्ता मानते हों, लेकिन खालिद शेख मुहम्मद न होता तो शायद यह हमला भी न होता. दरअसल विमान हाईजैक करके हमले को अंजाम देने की योजना खालिद की ही थी. उसी ने इस हमले की पूरी योजना बनाई थी, इस हमले से पहले उसने एक और हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया था, तब 6 लोगों की मौत हुई थी. 6 लोगों की मौत के बाद उसका इरादा बड़ा हमला करने की थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से वह चुप बैठ गया. इस बीच वह ओसमा बिन लादेन से मिला और लादेन ने इस हमले को फाइनेंस किया. इसके बाद यह हमला हुआ. हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इसे पाकिस्तान से गिरफ्तार किया था. फिलहाल खालिद शेख अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतनामो बे में बंद है.

2. अल-जवाहिरी (Al Zawahiri)

ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया तो अलकायदा की कमान अल जवाहिरी ने संभाली. जवाहिरी भी 9/11 के हमले में लादेन के साथ मास्टरमाइंड था, लेकिन ये अमेरिका के हाथ नहीं लगा. जवाहिरी के मामले में अमेरिका को निराशा ही हाथ लगी और पिछले साल अफगानिस्तान से लौटने के बाद तक भी वह अल-जवाहिरी को नहीं तलाश पाया था. पर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी. उसकी खुफिया एजेंसी लगातार इसकी तलाश में लगी रही. पिछले महीने ही अमेरिका ने जवाहिरी को अफगानिस्तान में घुसकर मार दिया.

3. जॉर्ज डब्लू बुश (George W Bush)

अमेरिका पर जब 9/11 हमला हुआ था, तब जॉर्ज डब्लू बुश ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे. इस हमले से पहले उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा था. हमले के बाद उनके सामने कई तरह की चनौती सामने आई. बुश ने अलकायदा को खत्म करने की कसम खाई और खोज-खोज कर सबको मारा या गिरफ्तार किया. 2009 में जॉर्ज डब्लू बुश का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म हो गया और वह तबसे ही अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं. वह काफी लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहे हैं. मौजूदा समय में वह टेक्सास में रहते हैं.

4. एंड्रयू कार्ड (Andrew Card)

एंड्रयू हिल कार्ड जूनियर एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और एकेडमिक प्रशासक थे. वह 2001 से 2006 तक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ थे. 10 मई, 1947 को पैदा हुए एंड्रयू कार्ड ही वो शख्स थे जिन्होंने इस हमले की जानकारी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश को दी थी. बुश उस समय फ्लोरिडा में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे. इसी दौरान एंड्रयू कार्ड ने बुश से वो 11 शब्द कहे थे, जो इतिहास में दर्ज हो गए. दरअसल, 11 सितंबर 2001 के दिन जब पहला विमान टावर से टकराया तो कार्ड आए और बुश को इसकी जानकारी दी. इसी बीच दूसरा विमान टकराया तो कार्ड ने आकर वो 11 शब्द कहे थे. वो शब्द थे "A second plane hit the second tower. America is under attack" एंड्रयू कार्ड फिलहाल 75 साल के हो चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर