New Law for Handgun in New York: अमेरिका में बढ़ती गोलीबारी की घटना को देखते हुए लगातार कड़े कानून की मांग की जा रही है. इस बीच न्यूयॉर्क ने इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने फायरिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं. इस कानून के तहत अब इस प्रांत में 21 साल से कम उम्र के लोग अर्ध स्वचालित राइफल नहीं खरीद पाएंगे. न्यूयॉर्क इस तरह के कड़े कदम उठाने वाला पहला स्टेट बन गया है.

गवर्नर ने सुरक्षा संबंधी 10 विधेयकों पर किए हस्ताक्षर

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गवर्नर होचुल ने सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी 10 विधेयकों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें से एक के तहत नए आग्नेयास्त्रों पर ‘माइक्रोस्टैम्पिंग’ अनिवार्य होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के लागू होने से बंदूक संबंधी अपराधों में कमी आएगी. एक अन्य संशोधित कानून के तहत अदालत को उन लोगों के पास से अस्थायी रूप से बंदूक अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिल गया है, जो खुद या दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं. गवर्नर होचुल ने ब्रोंक्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, ‘न्यूयॉर्क में हम कड़े कदम उठा रहे हैं. हम कानूनों को कड़ा कर रहे हैं, ताकि बंदूकों को खतरनाक लोगों से दूर रखा जा सके.’

न्यूयॉर्क विधानमंडल ने पिछले हफ्ते विधेयक किया पारित

बता दें कि बफेलो सुपरमार्केट में 14 मई को एक नस्ली हमले में 10 अश्वेत लोग मारे गए थे। वहीं, इस घटना के 10 दिन बाद 24 मई को टेक्सास के एक स्कलू में हुई गोलीबारी में 19 बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी. इसके कुछ दिन बाद ही एक हॉस्पिटल में गोलीबारी हुई थी, जिसमें शूटर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी. लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद पूरे अमेरिका में हैंडगन पर कंट्रोल करने की मांग की जा रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी लगातार इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं. इन सबके बीच न्यूयॉर्क ने पहले करते हुए सबसे पहले इस तरह का कानून पर काम शुरू कर दिया. न्यूयॉर्क विधानमंडल ने पिछले हफ्ते इससे जुड़े विधेयक को पारित किया था. अब गवर्नर ने इस पर साइन कर दिया है.