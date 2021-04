Corona से जंग में कौन है बेहतर हथियार Cloth Masks या N95? अमेरिकी Doctor ने दिया इस सवाल का जवाब

वॉशिंगटन: जब से मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में प्रकाशित स्टडी में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के हवा में फैलने की आशंका है, तब से यह सवाल अहम हो गया है कि कौन सा मास्क (Mask) वायरस से बचा सकता है. क्या कपड़े का मास्क वायरस (Virus) रोकने में कारगर है या फिर N95 जैसे मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए? मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉ. फहीम यूनुस (Dr Faheem Younus) ने इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है. उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए N95 या KN95 मास्क पहनने की सलाह दी है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट DNA में छपी खबर के अनुसार, डॉ. फहीम यूनुस ने कहा है कि हवा में फैलने वाले वायरस (Airborne Virus) से निपटने के लिए N95 या KN95 मास्क इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प है. उन्होंने लोगों को दो N95 या KN95 मास्क खरीदने की सलाह देते हुए कहा है कि एक मास्क एक दिन इस्तेमाल करें. इसके बाद उसे पेपर बैग में रख दें और दूसरा इस्तेमाल करें. हर 24 घंटे पर ऐसे ही मास्क अदल-बदल कर पहनें. उन्होंने यह भी कहा कि यदि मास्क को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसे कई हफ्तों तक फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस सवाल के जवाब में कि क्या बिना मास्क के पार्क और समुद्र तट पर जाना सुरक्षित है? डॉ. फहीम यूनुस ने कहा कि यदि दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी है, तो ऐसी जगहों पर बिना मास्क के घूमना सबसे सुरक्षित है. उन्होंने बताया कि जब बात हवा में फैलने वाले वायरस की आती है, तो एन 95 मास्क निश्चित रूप से कपड़े से बने मास्क से बेहतर होते हैं. N95 और सर्जिकल मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उदाहरण हैं, जो पहनने वाले को हवा में मौजूद बारीक कणों से बचाते हैं. यह हवा में मौजूद 95 प्रतिशत कणों को रोकने में सक्षम है, इसलिए इसका नाम N95 पड़ा है.

LANCET STUDY: No worries. We know COVID spreads (droplet to airborne) in a spectrum

Solution: Buy two N95 or KN95 masks. Use one today; leave the other in a PAPER bag for tomorrow. Keep alternating every 24 hours. Reuse for weeks if they aren’t damaged

Ditch cloth masks

— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) April 17, 2021