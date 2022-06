New Zealand: दुनिया की वो जगह जिसका नाम लेना नामुमकिन! स्पेलिंग याद करने में छूट जाएंगे पसीने

World's longest name place is located in New Zeland: न्यूजीलैंड में हॉक की खाड़ी (Hawke’s Bay) में Porangahau के नजदीक स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम लेने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएंगे. हालांकि शायद ही दुनिया में कोई शख्स ऐसा हो जिसे इस जगह की पूरी स्लेपिंग पता हो या वो अपनी मात्रभाषा में ही इसे एक बार में बोले सके. आप खुद पढ़ लीजिए अंग्रेजी में लिखे इस भारी भरकम नाम को जिसकी स्पेलिंग कुछ यूं बैठती है- 'Taumata whakatangi hangakoauau o tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua kitanatahu'. इस जगह को स्थानीय भाषा में टॉमेटा हिल कहा जाता है.

खूबसूरती इतनी की नाम से नहीं याद कर पाएंगे

यानी साफ है कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है, जो है तो बेहद खूबसूरत पर इस जगह पर जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं. क्योंकि इस जगह का नाम लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखता है. न्यूजीलैंड डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस जगह के नाम में 85 अक्षर हैं. इसकी स्पेलिंग याद करने से ज्यादा तो इसका उच्चारण करना कठिन है. वैसे सच ये भी है कि हर कोई इसे सही से पुकार ही नहीं पाता है.

ये भी पढ़ें- UK: खुद को कहलाता था किंग ऑफ लीड्स, फिर किया ऐसा काम; भड़की गर्लफ्रेंड ने निकाल दी इस सेलिब्रेटी की हेकड़ी

वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

न्यूजीलैंड की ये पहाड़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है. अगर आप भी खुद को जीनियस समझते हैं तो आप ही स्पेलिंग को बोल कर दिखाएं. यूं तो हजारों लोग इसे पुकारने की कोशिश करते हैं लेकिन आधे में ही फेल हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें- Weather Update: मुंबई में मानसून की एंट्री, IMD ने बताया दिल्ली में इस दिन से होगी बारिश

नाम और जगह का इतिहास

इस जगह का नाम एक वीर योद्धा के नाम पर रखा गया है. इसका असल में मतलब होता है वो शिखर जहां पर्वतरोही, जमीन निगलने वाले और बड़े घुटने वाले टमाटी नाम के शख्स ने अपने रिलेटिव्स के लिए बांसुरी बजाई थी. इसका नाम जिस वीर योद्धा के नाम पर रखा गया है, वो स्थानीय कबीले के लोगों के लिए गर्व का विषय है.