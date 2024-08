Khaleda Zia: खालिदा जिया ने प्रदर्शनकारियों को शुक्रिया कह बता दिया अपना एजेंडा! सुलगते बांग्लादेश को कैसे पटरी पर लाएंगी?

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों का शुक्रिया जताते हुए देश को मौजूदा संकट से निकाल कर आगे बढ़ने की बात कही. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बदले की भावना से कोई काम न करें.

बीएनपी की रैली को उन्होंने अस्पताल से ही संबोधित किया. अपने भाषण में 79 वर्षीय जिया ने शांति की अपील की. यह 2018 के बाद जिया का पहला सार्वजनिक भाषण है. ‘डेली स्टार’ की रिपोर्ट के मुताबिक जिया ने उन लोगों को शुक्रिया कहा, जिन्होंने उनके लिए संघर्ष किया और जेल से उनकी रिहाई के लिए दुआ की.

Begum Khalida Zia, Bangladesh’s former Prime Minister and BNP Chairperson, today delivered a speech at a BNP rally at Dhaka’s Naya Paltan via video link, a day after she was released from house arrest. She asked BNP cadres and people of Bangladesh to main peace and harmony. pic.twitter.com/4UUp6h3DB0

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2024