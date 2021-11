Ecuador Jail Riots: एक-दूसरे की जान के प्यासे हुए कैदी, खूनी झड़प में 68 की मौत; कई घायल

नई दिल्ली. साउथ अमेरिका के इक्वाडोर (Ecuador) की सबसे बड़ी जेल, लिटोरल पेनिटेंटरी के अंदर शुक्रवार की रात प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच खून-खराबे के बाद कम से कम 68 कैदी मारे गए और 25 घायल हो गए. इससे पहले भी इसी जेल में सबसे भंयकर रक्तपात हुआ था. अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.

ये घटना इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर की लिटोरल पेनिटेंटरी जेल की है. ये वही जेल है जहां देश के अब तक के सबसे घातक जेल दंगें हुए हैं. करीब एक महीने पहले इसी जेल में हुई हिंसा में कम से कम 119 कैदियों ने अपनी जान गंवाई थी. इस साल इक्वाडोर जेल हिंसा में अब तक 280 से अधिक कैदियों की मौत हो गई है.

At least 68 #prisoners were killed and 25 injured after a #bloodbath between rival #gangs broke out at a #prison in #Ecuador's #Guayaquil city on #Friday night, the attorney general's office said on Saturday.#UnitedStates #GangWar #BREAKING pic.twitter.com/fyHVQ23pPD

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 14, 2021