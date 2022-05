Canada bans handguns: US में फायरिंग की बढ़ती घटनाओं से घबराया ये देश, हैंडगन पर लगाएगा बैन

Handguns in Canada: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने पड़ोसी देश अमेरिका में हैंडगन से हमलों के मामले बढ़ते देख अपने यहां इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसके लिए उन्होंने एक विधेयक पेश किया है.