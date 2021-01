इधर Capitol Hill पर होने वाली थी हिंसा, उधर पार्टी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप; सामने आया VIDEO

वॉशिंगटनः डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के समर्थकों ने 7 जनवरी को कैपिटल हिल्स (Capitol Hill) में जमकर हंगामा किया. इस हिंसा को लेकर दुनियाभर के देशों में डोनाल्ड ट्रंप की जमकर आलोचना हो रही है. गुरुवार को हुई इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है. इसी बीच ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है. यह वीडियो कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के कुछ ही समय पहले का बताया जा रहा है जिसमें ट्रंप और उनका पूरा परिवार पार्टी करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को खुद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर (Donald Trump Jr.) ने शूट किया था. सोशल मीडिया पर तमाम लोग ट्रंप के इस वीडियो को शेयर कर उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. वीडियो जूनियर ट्रंप ने 6 जनवरी को भारतीय समुयानुसार रात के 11:04 बजे पोस्ट किया था. मतलब अमेरिका में इस इस वक्त दोपहर के 12.30 बज रहे थे और इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया. अमेरिका के स्थानीय समयनुसार दोपहर 1.30 बजे ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल्स की घेराबंदी शुरू की थी.

Trump, Donald Jr, Kimberly Guilfoyle and others watching the crowd getting fired up hours before they stormed the Capitol, and dancing in enjoyment while the song Gloria is playing. Seems premeditated, no? pic.twitter.com/E6tHufOjiN

— Amy Siskind (@Amy_Siskind) January 7, 2021