Tulsi Gabbard: हरे राम हरे राम... भजन करने वाली तुलसी गबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी

हां, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम एक हिंदू महिला जांबाज को जगह दी है. तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है. पूर्व डेमोक्रेट तुलसी ने बाद में ट्रंप को सपोर्ट कर दिया था. ऐसे में उनकी नियुक्ति एक बड़ा फैसला है. सेना में तैनात रहीं तुलसी एक डेमोक्रेट के तौर पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उतरी थीं. हालांकि असफल रहीं. 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी (मतलब जो बाइडन की पार्टी) छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेनिंग की. वह सबके सामने हिंदू धर्म का पालन करती हैं और मंच से राम-राम भजन भी गाती हैं.

नाम में तुलसी कैसे?

दरअसल, तुलसी गबार्ड की मां हिंदू धर्म का पालन करती रही हैं जबकि पिता समोआ से हैं. हिंदू धर्म से गहरा जुड़ाव होने के कारण ही उनका नाम तुलसी रखा गया. वह सेना में रहने के दौरान इराक में भी तैनात रहीं.

Thank you, @realDonaldTrump, for the opportunity to serve as a member of your cabinet to defend the safety, security and freedom of the American people. I look forward to getting to work. pic.twitter.com/YHhhzY0lNp

