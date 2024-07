बस 1 सेंटीमीटर....डोनाल्ड ट्रंप की छलनी हो जाती खोपड़ी, लहूलुहान Donald Trump के हमले का पूरा वीडियो देखें

Donald Trump Video: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में ताबड़तोड़ गोली चली है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शनिवार रात को बटलर, पेनसिल्वेनिया में उनकी रैली में एक शूटर ने गोलीबारी की, जिसमें उन्हें एक गोली लगी जो दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरती हुई निकल गई. गोलीबारी के बाद शूटर और एक दर्शक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य दर्शक की हालत गंभीर बनी हुई है.

दाहिने कान पर लगी गोली

ट्रंप ने हमले के बाद बयान जारी करते हुए कहा, "मुझे एक गोली लगी जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी. जैसे ही गोलियां चलीं, ट्रंप ने अपने दाहिने कान को पकड़ा, फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बैठने से पहले उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाया. सीक्रेट सर्विस के एजेंट जल्दी से वहां पहुंचे और उन्हें कवर किया. वे लगभग एक मिनट बाद बाहर निकले.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप के कान से खून निकल रहा है. आप भी देखें डोनाल्डट ट्रंप की रैली में हुए हमले का पूरा वीडियो:-

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ

— Fox News (@FoxNews) July 13, 2024