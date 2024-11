अश्वेत बच्ची के बाल 'खरीदने' पर ट्रोल हुए डोनाल्ड ट्रंप, यूजर्स ने कहा- 'इसे 4 साल कैसे बर्दाश्त करेंगे?'

Donald Trump: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अश्वेत लड़की के बाल लाखों में खरीदने को तैयार हो गए हैं. गोल्फ़ खेलने के दौरान उन्होंने यह पेशकश की है. जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. वेस्ट पाम बीच फ़्लोरिडा में गोल्फ़ खेलने के दौरान गाड़ी चलाते समय ट्रंप ने एक लड़की के बालों की तारीफ़ करते हुए कहा,'ओह, मुझे वह लड़की बहुत पसंद है. मुझे उसके बाल बहुत पसंद हैं. मुझे उसके बाल चाहिए. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस बच्ची से भी पूछा,'क्या तुम्हारे बाल खरीद सकता हूं. मैं इसके लिए तुम्हें लाखों डॉलर दूंगा.'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडिय में देखा जा सकता है कि बच्ची ने उन्हें जवाब देते हुआ कहा कि चुनाव को दौरान उसने उन्हें (ट्रंप को) वोट दिया है. बच्ची के जवाब पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा,'उसने भी उसे वोट दिया है.' फिर उन्होंने उस बच्ची को फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने गोल्फ़ कार्ट में शामिल होने के लिए बुला लिया. ट्रंप के इस रूप को देखकर वहां हर कोई हैरान खुश था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो लोग तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने ट्रंप के इस दिलचस्प अंदाज की सरहना की. इसके अलावा एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि मैं उन्हें (ट्रंप को) और 4 वर्षों के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता.

Trump to a little Black girl at his golf club:

“Oh, I love that girl. I love that hair. I want her hair. Can I buy your hair? I’ll pay you millions for that.” pic.twitter.com/szYC6QnpFn

— PatriotTakes (@patriottakes) November 25, 2024