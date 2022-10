Hindu Temple Dubai Inauguration: दशहरे से पहले दुबई में आज से खुलेगा हिंदू मंदिर, भव्यता ऐसी कि हटा नहीं पाएंगे नजरें

Hindu Temples in Dubai: दशहरा से एक दिन पहले यानी आज दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा. यह जेबेल अली इलाके में स्थित है. यह मंदिर 3 साल में बनकर तैयार हुआ है और इसके प्रार्थना कक्ष में 16 देवी-देवताओं की मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव, देवी महालक्ष्मी, श्रीकृष्ण और गणपति शामिल हैं. 80 हजार स्क्वेयर फुट में फैले इस मंदिर में गुरुग्रंथ साहिब भी रखी गई है. इस भव्य मंदिर का उद्घाटन मंगलवार शाम को किया जाएगा. समारोह में यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नाह्यान मबारक अल नाह्यान और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर शामिल होंगे.

मंदिर की नींव फरवरी 2020 में रखी गई थी. दशकों से भारतीयों का ख्वाब था कि उनके लिए भी प्रार्थना करने की जगह हो. मंदिर को 5 अक्टूबर यानी दशहरा से लोगों के लिए खोला जाएगा. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सभी धर्म को मानने वाले और अन्य विजिटर्स आ सकेंगे.

