Twitter में क्यों हो रही है ताबड़तोड़ छंटनी? Elon Musk ने बताई वजह

Twitter India Layoff: अरबपति कारोबारी एलन मस्क ट्विटर के अधिग्रहण के बाद कई बड़े फैसले ले रहे रहे है. इन्हीं में से एक फैसला कर्मचारियों की छंटनी का भी है. ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर वर्क फोर्स में कमी करने की योजना के तहत भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है छंटनी ने भारतीय टीम के ‘महत्वपूर्ण हिस्से’ को प्रभावित किया है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्विटर ने भारत में काम कर रहे अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी ने भारत में कई विभागों की पूरी टीम को ही बर्खास्त कर दिया है.

मस्क ने कटौती के मुद्दे पर पहली बार बयान दिया है. उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, “जब कंपनी हर दिन 40 लाख डॉलर (32 करोड़ रुपये से अधिक) का घाटा झेल रही हो तब दुर्भाग्यवश और कई विकल्प नहीं रह जाता है.” उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों को भी कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया है उन्हें 3 महीने का वेतन दिया गया है जो कानूनी अनिवार्यता से 50 फीसदी अधिक है.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022