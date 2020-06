ट्रंप के इस ट्वीट पर Facebook में मचा अंदरूनी घमासान, मार्क जुकरबर्ग पर उठ रहे सवाल

कैलिफोर्निया: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के अमेरिकी प्रदर्शनकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किये जाने पर फेसबुक (Facebook) के कर्मचारियों ने कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) को घेर लिया है. फेसबुक के कर्मचारी प्रतिद्धंदी कंपनी ट्विटर पर उसकी तारीफ और अपने मालिक मार्क जुकरबर्ग की आलोचना कर रहे हैं.

यह बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनियों ट्विटर और फेसबुक पर प्रदर्शनकारियों को ठग करार दिया. ट्रंप की पोस्ट पर कोई एक्शन न लिए जाने पर फेसबुक कर्मचारी अपना गुस्सा ट्विटर पर जाहिर कर रहे हैं. मार्क जुकरबर्ग की आलोचना करने वालों में कंपनी के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं.

I work at Facebook and I am not proud of how we’re showing up. The majority of coworkers I’ve spoken to feel the same way. We are making our voice heard.

— Jason Toff (@jasontoff) June 1, 2020