Video: भरी संसद में महिला सांसद क्यों कैंची से काटने लगी अपने बाल? वायरल हो रहा ये वीडियो

Iran Protests Video: ईरान में महिलाओं की पोशाक और पहनावे को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पूरी दुनिया की नजर है. ज्यादातर देश ईरानी महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं. बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं की हत्या भी कर दी गई. इनमें से एक महसा अमिनी की मौत के बाद देश में चल रहे विरोध के बीच ईरानी महिलाओं के साथ यूरोपीय सांसद ने एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट लिए.

महिला सांसद काटने लगी अपने बाल

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की बहस को संबोधित करते हुए स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा कि हम, यूरोपीय संघ के लोग और नागरिक, ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ सभी हिंसा को बिना शर्त और तत्काल रोकने की मांग करते हैं. जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे. अल सहलानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यूरोपीय संसद के सदस्यों के सामने कैंची से अपने बाल काटते दिखीं.

ईरान में तेज हो रहा विरोध

नॉर्वे स्थित समूह ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) एनजीओ के अनुसार, महसा अमिनी की मौत पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं. ईरानी स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने अमिनी की मौत के विरोध में अपने हिजाब को हटाकर और रैलियों का आयोजन करके बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है. कई महिलाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपने बाल भी कटवा लिए. यूरोपीय संसद के सदस्य अबीर अल-सहलानी ने बताया कि ईरान की महिलाओं ने तीन सप्ताह तक लगातार साहस दिखाया है. वे अपने जीवन के साथ स्वतंत्रता के लिए अंतिम कीमत चुका रही हैं.

Member of the European Parliament, Abir Al-Sahlani: "Until the women of Iran are free, we are going to stand with you;

Day 19 of #IranProtests2022 | #MahsaAmini | Kurdistan, Sanandaj | 5 October 2022.#IranRevolution pic.twitter.com/PDfa8xSGaO

— Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) October 5, 2022