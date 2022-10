Covid Vaccines: कोरोना की इस वैक्सीन से बढ़ रहा मौत का खतरा, फ्लोरिडा हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया चौंकाने वाला बयान

Cardiac Related Death Risk Due To Covid Vaccines: फ्लोरिडा के जाने माने सर्जन डॉ. जोसेफ ने कोरोना महामारी के रोकथाम में लगने वाली एम आर. एन. ए. वैक्सीन (m-RNA Vaccines) को लेकर एक बड़ा दावा किया है. डॉ. जोसेफ ने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया. डॉक्टर का कहना है कि कोविड की एम आर. एन. ए. वैक्सीन (m-RNA Vaccines) की वजह से दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों में मौत का खतरा बढ़ सकता है. कार्डियक से जुड़ी डेथ रिस्क का ये खतरा 18 से 39 साल के पुरुषों में ज्यादा हो सकता है.

फ्लोरिडा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की एडवाइजरी

कोविड वैक्सीन को लेकर फ्लोरिडा के हेल्थ डिपार्टमेंट ( Health Department of florida) ने एक रिसर्च पेश की, जिसमें वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में बताया गया. रिसर्च में पाया गया कि 84 फीसदी केस में दिल से जुड़ी बिमारियों में वैक्सीन के इस्तेमाल से मौत के खतरा बढ़ सकता है. रिसर्च में Non m-RNA वैक्सीन से इस तरह का कोई खतरा नहीं बताया गया. इसके इतर मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस की समस्या से जूझ रहे लोगों के पर एम आर. एन. ए. (m-RNA) वैक्सीन खतरनाक असर दिखा सकती है. आपको बता दें कि भारत में पुणे की कंपनी जेनोवा बायोफार्मा ने एक m-RNA तकनीक आधारित कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है जिसे भारत की ड्रग कंट्रोलर (DCGI) ने इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है.

Today, we released an analysis on COVID-19 mRNA vaccines the public needs to be aware of. This analysis showed an increased risk of cardiac-related death among men 18-39. FL will not be silent on the truth.

— Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) October 7, 2022