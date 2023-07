France Riots: 'फ्रांस बनेगा मुस्लिम देश, फिर दुनिया...' इस मौलाना के वीडियो से बढ़ी कई देशों की बेचैनी

Riots in france reason Maulana video: फ्रांस में 17 साल के एक लड़के की पुलिस फायरिंग में हुई मौत के बाद हुई हिंसा के बेकाबू होने का फायदा उठाते हुए दंगाइयों ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया. यूरोप के ताकतवर देशों में से एक फ्रांस के इन हालातों के पीछे कुछ लोगों ने यूरोप खासकर फ्रांस में बसे मुस्लिम शरणार्थियों का हाथ बताया. इस थ्योरी की पड़ताल या पुष्टि होने से पहले एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फ्रांस को इस्लामिक देश बनाने की धमकी दे रहा है.

मुस्लिम शरणार्थियों ने भड़काई हिंसा?



दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्रांस में हुए दंगों (France Riots) के जिम्मेदार वो मुस्लिम शरणार्थी हैं, जो दूसरे इस्लामिक देशों से आकर फ्रांस में बस गए हैं. यहां बात मौलाना के 'जहरीले' बोल से भरे उस वीडियो की जिसमें वो जोर-जोर से कह रहा है कि 2050 तक फ्रांस मुस्लिम देश बन जाएगा. करीब 2 मिनट और 9 सेकेंड के इस वीडियो में उसने ये भी कहा, 'फ्रांस में बसे मुस्लिम लोग साल 2050 तक फ्रांस के नागरिकों की संख्या से आगे निकल जाएंगे और एक दिन फ्रांस मुस्लिम देश बन जाएगा. फ्रांस को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सिर्फ आबादी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. मुस्लिमों के पास अपना अलग देश होना चाहिए जो अल्लाह के जेहाद के जरिए पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों तक इस्लाम लेकर जाए.' ये वीडियो दुनियाभर में कई ट्विटर हैंडल्स से शेयर किया जा रहा है.

Allahu Akbar France!

Imam brags: "France WILL become an Islamic country through Jihad; The entire world WILL be subject to Islamic Rule"

The French will: "Convert to Islam, be Forced to pay Jizya poll tax, or be fought against for the sake of Allah"

In 2017, France… pic.twitter.com/aBVT90V8gV

