Israel Hamas War: कोई भी मुझे उपदेश न दे... गाजा पर बमबारी के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्यों कहा ऐसा?

Benjamin Netanyahu on Pressure over Gaza Hostages: गाजा में जबर्दस्त बमबारी के बावजूद इजरायल की सेनाएं अपने बंधकों को रिहा नहीं करा सकी हैं. कुछ दिन पहले छह बंधकों के शव मिलने से लोग गुस्से से भर गए. वे हड़ताल करने लगे हैं. इधर अमेरिका की तरफ से संघर्ष विराम समझौते को लेकर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह किसी प्रेशर में नहीं आएंगे. अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों को मुक्त कराने के लिए मुझसे ज़्यादा कोई प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन कोई भी मुझे उपदेश नहीं दे सकता.

״What has changed in the last 5 days? What has changed?

One thing: these murderers executed 6 of our hostages. They shot them in the back of the head.

And now after this, we’re asked to show seriousness?! We’re asked to make concessions?!

PM @netanyahu

pic.twitter.com/wio2ZqkBUI

— Israel (@Israel) September 3, 2024