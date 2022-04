Heart Attack: 6 साल के बच्चे के लिए जान की दुश्मन बनी एनर्जी ड्रिंक, हार्ट अटैक के बाद हुई मौत

Six year old Boy has heart attack and dies: अनियमित लाइफस्टाइल और खराब खानपान की वजह से लोगों का शरीर कई बीमारियों का कारण बनता जा रहा है और कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 6 साल के बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हो गई. आपको यह सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन उत्तर-पूर्वी मेक्सिकों में ऐसा हुआ है.

एनर्जी ड्रिंक पीने से हुई मौत

द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मेक्सिको के माटामोरोस में एक 6 साल के बच्चे की कथित तौर पर एक गिलास मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक (Monster Energy drink) पीने से मौत हो गई. यह दुखद घटना उस समय हुई जब Francisco Cervantes 16 अप्रैल को अपनी दादी के घर जा रहा था.

एनर्जी ड्रिंक पीने से होने लगी बेचैनी

रिपोर्ट के अनुसार, Francisco Cervantes ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल्दी से मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक (एक तरह की एनर्जी ड्रिंक) पी लिया. एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद बच्चे को बेचैनी का अनुभव होने लगा और उसके रिश्तेदार स्थानीय अल्फ्रेडो पुमारेजो अस्पताल (Alfredo Pumarejo Hospital) ले गए.

6 दिन कोमा में बिताए

अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया है और उसका ब्रेन डेड हो गया है. इसके बाद Francisco ने कोमा में छह दिन बिताए, क्योंकि उसकी मां जेसिका ने शुरू में उसे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट मशीन (Artificial life support machine) से हटाने की अनुमति नहीं दी थी.

पहले से किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि 6 साल के Francisco Cervantes पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था या नहीं. हालांकि एनएचएस सहित विभिन्न हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि छोटे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए, जिनमें काफी मात्रा में कैफीन और चीनी होती है.

मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का बयान नहीं आया

बच्चे की मौत के बाद अभी तक मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक (Monster Energy drink) की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. Francisco की मां ने कहा कि दुर्भाग्य से मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब इसे और नहीं ले सकता है.

