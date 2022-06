Floating Restaurant: 46 साल से तैर रहे इस फेमस रेस्टोरेंट का हुआ अंत, ये हस्तियां बन चुकी हैं यहां मेहमान

Hong Kong Jumbo Floating Restaurant: हांगकांग का प्रतिष्ठित जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कई वर्षों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है. इसको 1976 में खोला गया था और कैंटोनीज़ भोजन (Cantonese food) में अव्वल दर्जे का माना जाता था. आखिरकार इस रेस्टोरेंट का समय पूरा हो गया और इसे हटा दिया गया.

क्वीन एलिजाबेथ की कर चुका है मेजबानी

यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पिछले कई सालों से हांगकांग का एक ऐतिहासिक और विशिष्ट संस्थान था. इसने क्वीन एलिजाबेथ (queen elizabeth) और हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़ (Hollywood Superstar Tom Cruise) जैसी प्रसिद्ध हस्तियों की मेजबानी की थी. कोविड-19 महामारी (covid 19 pandemic) के समय इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया था, तब से ये नहीं खुला.

नहीं मिला कोई इन्वेस्टर

हालांकि, इस पुराने रेस्टोरेंट को पुनर्जीवित करने के कई वर्षों के प्रयास किए गए, लेकिन इसके मालिकों को दोबारा से इसे खोलने के लिए कोई निवेशक नहीं मिला. आखिरकार इसे हांगकांग के एबरडीन हार्बर से (aberdeen harbor) हटा दिया गया.

लागत के मुकाबले नहीं हो रहा था मुनाफा

इस रेस्टोरेंट को संचालित करने वाली कंपनी एबरडीन रेस्तरां एंटरप्राइजेज (Aberdeen Restaurant Enterprises) ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि व्यवसाय चलाने की लागत दिन-ब-दिन अधिक होती जा रही थी. उनके लिए रेस्टोरेंट में लगातार पैसा लगाना असंभव होता जा रहा था. कंपनी हर साल रखरखाव और निरीक्षण लागत में लाखों डॉलर खर्च कर रही थी, लेकिन अर्जित राजस्व से उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिला.

नावों की मदद से ले जाया गया दूर

कंपनी ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह नजदीक भविष्य में इस कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं. बता दें कि इस तैरते हुए रेस्टोरेंट को कई नावों की मदद से दूर ले जाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की एक सी छोटी भीड़ थी, जो इसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुई ती.

कई दर्शक बने गवाह

इसकी विदाई देखने के लिए मौजूद बहुत से दर्शकों ने कहा कि एक युग का अंत हो गया है. इससे पहले, कई स्थानीय राजनेताओं ने सरकारी निवेश के साथ रेस्टोरेंट को बचाने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इस विचार को हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने खारिज कर दिया था.

WATCH VIDEO

VIDEO: Hong Kong's Jumbo Floating Restaurant is towed out of the city after years of revitalisation efforts went nowhere pic.twitter.com/q5Ho3VmAkP

— AFP News Agency (@AFP) June 14, 2022