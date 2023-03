John Tobin Interview: खुल गया राज! धरती पर ऐसे आया था पानी, वैज्ञानिकों ने समझाया

How water came on earth: पानी (Water) के बिना, पृथ्वी (Earth) पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था. ब्रह्मांड (Universe) में पानी के इतिहास को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बने. खगोलविद आमतौर पर अंतरिक्ष में अलग अलग अणुओं के रूप में बनने से लेकर ग्रहों की सतहों तक पहुंचने तक की यात्रा को 'पानी की यात्रा' के रूप में संदर्भित करते हैं. ये यात्रा तारों (stars) के बीच में पगडंडी की तरह हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) गैस के साथ शुरू होती है और ग्रहों पर महासागरों और बर्फ की चोटियों के साथ समाप्त होती है, इसमें बर्फीले चंद्रमा गैस भंडारों और बर्फीले धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की परिक्रमा करते हैं जो सितारों की परिक्रमा करते हैं.

खगोलशास्त्री का खुलासा खगोलशास्त्री जॉन टोबिन ने अपनी लेटेस्ट रिसर्च के दौरान इस विषय पर फोकस किया कि धरती पर पानी कैसे आया और पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ. ग्रह कैसे बनते हैं? तारों और ग्रहों का निर्माण आपस में जुड़ा हुआ है. तथाकथित अंतरिक्ष की शून्यता या इंटरस्टेलर माध्यम, हकीकत में बड़ी मात्रा में गैसीय हाइड्रोजन, अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा और धूल के कण होते हैं. गुरुत्वाकर्षण के कारण, अंतरतारकीय माध्यम के कुछ हिस्से अधिक सघन हो जाते हैं क्योंकि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं. जैसे जैसे इन बादलों का घनत्व बढ़ता है, अणु अधिक बार टकराने लगते हैं और बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें पानी भी शामिल है जो धूल के दानों पर बनता है और धूल को बर्फ में ढक देता है. तारे तब बनने लगते हैं जब ढहने वाले बादल के हिस्से एक निश्चित घनत्व तक पहुंच जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ना शुरू करने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाते हैं. चूँकि गैस का केवल एक छोटा सा अंश नवजात प्रोटोस्टार में शुरू में ढह जाता है, बाकी गैस और धूल, नवजात तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सामग्री की एक चपटी डिस्क बनाती है. खगोलविद इसे प्रोटो ग्रहीय डिस्क कहते हैं. जैसे ही बर्फीले धूल के कण एक प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं, वे आपस में जुड़ने लगते हैं. यह प्रक्रिया जारी रहती है और अंततः अंतरिक्ष की परिचित वस्तुओं जैसे क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह और बृहस्पति या शनि जैसे गैस दिग्गजों का निर्माण करती है. पानी के सोर्स के लिए दो सिद्धांत दो संभावित रास्ते हैं जो हमारे सौर मंडल में आने के लिए पानी द्वारा लिए हो सकते हैं. पहला, जिसे रासायनिक वंशानुक्रम कहा जाता है, वह है जब मूल रूप से इंटरस्टेलर माध्यम में बनने वाले पानी के अणुओं को बिना किसी बदलाव के प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क और उनके द्वारा बनाए गए सभी निकायों तक पहुंचाया जाता है. दूसरे सिद्धांत को रासायनिक रीसेट कहा जाता है. इस प्रक्रिया में, प्रोटो ग्रहीय डिस्क और नवजात तारे के निर्माण से निकलने वाली गर्मी पानी के अणुओं को तोड़ देती है, जो प्रोटो ग्रहीय डिस्क के ठंडा होने पर फिर से बन जाते हैं. कैसे बनता है पानी पानी आमतौर पर दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है. अर्ध भारी पानी एक ऑक्सीजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और ड्यूटेरियम के एक परमाणु से बना होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है जिसके नाभिक में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन होता है. धूमकेतुओं से आया पानी रिसर्च के नतीजे दिखाते हैं कि पृथ्वी पर पानी का एक बड़ा हिस्सा अरबों साल पहले सूर्य के प्रज्वलित होने से पहले बना था. ब्रह्मांड के माध्यम से पानी के रास्ते के इस लापता टुकड़े की पुष्टि करने से पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति का सुराग मिलता है. वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी पर अधिकांश पानी ग्रह को प्रभावित करने वाले धूमकेतुओं से आया है. तथ्य यह है कि पृथ्वी पर धूमकेतु और वी883 ओरी की तुलना में कम अर्ध भारी पानी है, लेकिन रासायनिक रीसेट सिद्धांत से अधिक का उत्पादन होगा, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर पानी एक से अधिक स्रोतों से आया है.